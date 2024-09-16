У трикотажній сукні та високих чоботях: Міа Ріган на модному шоу

Модель та колишня дівчина Ромео Бекхема сходила на показ JW Anderson, який відбувся у 1 Old Billingsgate у британській столиці.

21-річна Ріган була у трикотажній коричневій сукні та високих молочно-білих чоботях на шнурівці. В руках блондинка тримала коричневий шкіряний клатч, волосся її було розпущене, а на обличчі був насичений макіяж губ та лаконічні чорні стрілки на повіках.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Дівчина впевнено дефілювала вулицею, коли її зазнімкували фотографи.

Міа любить відвідувати Тижні мод, минулого разу ми бачили її на модному показі бренду Thom Browne під час шоу в Парижі.

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