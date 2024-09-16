У трикотажній сукні та високих чоботях: Міа Ріган на модному шоу

Міа Ріган відвідала Лондонський тиждень моди.
Модель та колишня дівчина Ромео Бекхема сходила на показ JW Anderson, який відбувся у 1 Old Billingsgate у британській столиці.
21-річна Ріган була у трикотажній коричневій сукні та високих молочно-білих чоботях на шнурівці. В руках блондинка тримала коричневий шкіряний клатч, волосся її було розпущене, а на обличчі був насичений макіяж губ та лаконічні чорні стрілки на повіках.
Дівчина впевнено дефілювала вулицею, коли її зазнімкували фотографи.
Міа любить відвідувати Тижні мод, минулого разу ми бачили її на модному показі бренду Thom Browne під час шоу в Парижі.
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