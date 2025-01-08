У трикотажній сукні й елегантному пальті: Памела Андерсон у стильному аутфіті сходила на шоу

57-річна акторка, модель і зірка серіалу "Рятувальники Малібу" обрала для свого виходу у світ образ total black від Chanel.

Памела Андерсон потрапила до об'єктивів папараці у Верхньому Вест-Сайді у Нью-Йорку, коли йшла на токшоу "У прямому ефірі з Келлі та Майклом".

Акторка мала чудовий вигляд в образі total black від Модного дому Chanel. На ній була довга трикотажна рельєфна сукня та елегантне пальто з оксамитовими стьобаними лацканами і зигзагоподібним блискучим принтом.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Лук Памела доповнила капроновими колготами і чорними шкіряними туфлями з атласними носками і на шпильках із перлинами. У неї було розпущене волосся і не було макіяжу на обличчі.

На токшоу Андерсон розповіла про знімання у фільмі режисерки Джіи Копполи "Остання танцівниця", у якому вона грає Шеллі, танцівницю з Лас-Вегаса, яка стикається з особистим і професійним роздоріжжям, коли її шоу, яке тривало десятиліття, добігає кінця.

Нагадаємо, Памела Андерсон вийшла у світ у сірому твідовому вбранні від бренду Tory Burch з круїзної колекції 2025 року.

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