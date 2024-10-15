У трикотажному білому костюмі: елегантна Памела Андерсон з'явилася у Нью-Йорку

Вона мала природній та невимушений вигляд.
Акторка та модель Памела Андерсон, яка прославилася завдяки серіалу 90-х "Рятувальники Малібу", продемонструвала неймовірно елегантне вбрання на вулицях Нью-Йорка у понеділок, 14 жовтня.
Памелу сфотографували, коли вона вийшла зі свого автомобіля та прямувала на інтерв'ю. Акторка була одягнена в лаконічний трикотажний костюм, який включав майку, довгу спідницю та шарф-палантин.
Також вона взула бежеві туфлі на підборах, на очах у неї були рогові окуляри. Від макіяжу вона знову виявилася, а ось єдиною яскравою деталлю образу став манікюр – Памела нафарбувала нігті червоним лаком.
У цьому затишному вбранні вона відвідала "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером". На інтерв'ю Андерсон прийшла всього через тиждень після того, як вона відвідала Цюрихський кінофестиваль, де представила свій новий фільм "Остання танцівниця".
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