У трикотажному бюстгальтері та мініспідниці: Крістен Стюарт на фестивалі Берлінале

Стюарт відвідала фотокол фільму "Любовна брехня, що спливає кров'ю" режисера Роуз Гласс.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

33-річна Крістен, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей, продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному сірому бюстгальтері, який акцентував увагу на її підтягнутому животі та декольте. Вона також була в короткому жакеті без ґудзиків та мініспідниці, а взута у чорні лаковані лофери. На ногах у Стюарт були високі тілесні гольфи.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Темне волосся Крістен зібрала шпилькою ззаду і зробила легкий денний макіяж. З прикрас у неї на пальці виблискувала каблучка з каменем.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

У січні Крістен привернула увагу незвичайними образами. На прем'єрі цього ж фільму на фестивалі "Санденс" акторка з'явилася у штанах із деніму з лампасами, які поєднувала з укороченою білою майкою та культовими кросівками Adidas. Волосся Крістен було зібрано в недбалий пучок.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Читайте також: