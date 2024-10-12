У трикотажному костюмі ажурної в'язки: Блейк Лайвлі приголомшила ефектним луком для вечері

Блейк Лайвлі потрапила під приціл папараці зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом, коли вони йшли на вечерю до ресторану. Пара провела вечір у закладі The Corner Stor у Нью-Йорку на Мангеттені.

Блейк та Раян трималися за руки, коли виходили з автомобіля. На акторці того дня був трикотажний костюм із ажурними візерунками, який обтискав її фігуру і гарно підкреслював.

Це вбрання було трендового бордового відтінку. Вого від бренду Paola Frani і є вінтажним, оскільки було випущене ще для колекції 1990 року.

Блейк Лайвлі з чоловіком / Фото: Getty Images

Комплект виконаний з бавовняного еластичного трикотажу з ажурною в'язкою, що робить його практично прозорим. Він складається з довгої максітуніки з високими розрізами з боків, а також легінсів.

Носила це вбрання Блейк у поєднанні зі стильними черевиками від Valentino на високих підборах. На плечі у неї висіла яскрава сумка від Chanel, а волосся акторка уклала в розкішні локони, на обличчі зробила легкий макіяж і прикрасила незвичайним чокером з камінням.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Пара мала подвійне побачення, оскільки також до ресторану з ними сходили близькі друзі Тейлор Свіфт і її бойфренд Тревіс Келсі. На Тейлор був дуже ефектний корсет із "голим" ефектом від Gucci.

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