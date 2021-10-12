У трикотажному костюмі і береті: Катя Осадча показала кадри з осінньої прогулянки

У трикотажному костюмі і береті: Катя Осадча показала кадри з осінньої прогулянки

Телеведуча Катя Осадча обожнює прогулянки на свіжому повітрі.

Осінь — ще одна улюблена пора знаменитості. Восени Катя святкує і свій день народження — 12 вересня.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

На своїй сторінці в Instagram Катя опублікувала кілька нових фотографій з прогулянки. Кадри були зроблені на природі, на тлі річки і жовтих дерев. Осадча одягнена в молочний трикотажний костюм, коротке пальто і берет в тон, а також взута в білі кросівки сфотографувалася, сидячи на пеньку. На обличчі у ведучої були великі сонцезахисні окуляри, а волосся вона зібрала в низький хвіст.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

"Прекрасна осінь, коли ще сонячно, але вже прохолодно. Коли листя неймовірних кольорів і хочеться сфотографувати кожен", — написала під постом знаменитість. А ви любите осінь?

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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