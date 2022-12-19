У трикотажному костюмі та з пуансетією в руках: Пріянка Чопра сходила з чоловіком на шопінг

Сім'я зараз проводить час у штаті Нью-Джерсі, ймовірно, там вони зустрічатимуть Різдво.

Акторка та власниця титулу "Міс світу-2000" Пріянка Чопра потрапила під приціл фотографів у містечку Монклер. Знаменитість та її чоловіка – співака Ніка Джоноса – сфотографували після шопінгу. Пара трималася за руки та несла свої покупки.

Пріянка в руці мала гарну пуансетією, а сама зірка була одягнена в теплий костюм бежевого кольору від бренду Perfect Moment, який був прикрашений червоними зірками. Доповнювали її лук білі кросівки Nike, легке пальто та шапка.

Нік ніс у руці дві сумки з покупками, а одягнений був у куртку від того самого бренду, що його дружина. Також на співаку були чорні штани, білі кросівки та кофта.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Getty Images

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