У трохи божевільному бордовому вбранні та капелюсі: Сара Джессіка Паркер під прицілом фотографів

Головна модниця Нью-Йорка продемонструвала новий образ, який здивував її шанувальників.
У Нью-Йорку триває активна робота над серіалом "І просто так…", який став сиквелом культового "Сексу і міста" і в одному з епізодів ми побачимо Керрі Бредшоу у черговому досить дивному вбранні.
Річ у тому, що Сару Джессіку Паркер — виконавицю головної ролі — помітили в яскраво-малиновому ансамблі, який поєднував у собі, здавалося б, речі, які зовсім не поєднуються. Вона була одягнена в картате пальто, яке підмітало асфальт, кардиган з лелітками та фатинову пачку трендового відтінку марсала, яка, ймовірно, була відсиланням до її культового вбрання за 5 доларів.
Також цей свій незвичайний образ Паркер та її костюмери доповнили туфлями від її взуттєвого бренду та досить дивним капелюхом-пундиком, який кріпився за допомогою довгих оксамитових стрічок.
Цікавими деталями образу стали також великі гламурні сережки з камінням та вінтажна коричнева сумка на довгих ручках.
Схоже, що в цьому образі Паркер ходила до пекарні, оскільки виходила з неї з двома коробками пирогів. Куди далі прямувала героїня поки що залишається загадкою, яку нам розкриють тільки після виходу серіалу в ефір.
@justlikesexandthecity Sarah Jessica Parker є цитатою на set of “And Just Like That...” on October 22, 2024 in New York City. gettyimages BACKGRID.. . #AndJustLikeThat #SexandtheCity #SarahJessicaParker #CarrieBradshaw ♬ 原聲 — justlikesexandthecity
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