У трохи божевільному бордовому вбранні та капелюсі: Сара Джессіка Паркер під прицілом фотографів

У Нью-Йорку триває активна робота над серіалом "І просто так…", який став сиквелом культового "Сексу і міста" і в одному з епізодів ми побачимо Керрі Бредшоу у черговому досить дивному вбранні.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Річ у тому, що Сару Джессіку Паркер — виконавицю головної ролі — помітили в яскраво-малиновому ансамблі, який поєднував у собі, здавалося б, речі, які зовсім не поєднуються. Вона була одягнена в картате пальто, яке підмітало асфальт, кардиган з лелітками та фатинову пачку трендового відтінку марсала, яка, ймовірно, була відсиланням до її культового вбрання за 5 доларів.

Також цей свій незвичайний образ Паркер та її костюмери доповнили туфлями від її взуттєвого бренду та досить дивним капелюхом-пундиком, який кріпився за допомогою довгих оксамитових стрічок.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Цікавими деталями образу стали також великі гламурні сережки з камінням та вінтажна коричнева сумка на довгих ручках.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Схоже, що в цьому образі Паркер ходила до пекарні, оскільки виходила з неї з двома коробками пирогів. Куди далі прямувала героїня поки що залишається загадкою, яку нам розкриють тільки після виходу серіалу в ефір.

Читайте також:

Красиві виходи Сари Джесіки Паркер (29 фото)