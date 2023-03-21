У трусах і без ліфчика: Гайді Клум у пікантному луку прикрасила обкладинку глянцю

Квітнева обкладинка 2023 року – це ювілейний випуск. Гайді Клум із цієї нагоди позувала перед камерою фотографа у бежевому розстебнутому жакеті, прикрашеному металевими заклепками, під який не одягла бюстгальтер. Також зірка позувала у високих трусах.

На іншому фото Гайді зазнімкована у сукні з драпуванням із весняної колекції Ferragamo за 5533 долари. Позувала модель, сидячи на підлозі біля стіни і, схоже, теж була без бюстгальтера.

Її волосся було розпущене і заколоте за вухами, а також накручене легкими кучерями, на обличчі був макіяж без макіяжу, а з прикрас на ній було лише кілька мініатюрних сережок.

Нагадаємо, нещодавно ми розглядали розкішний вихід Гайді Клум на вечірці журналу Vanity Fair. Того вечора на ній була кутюрна сукня Zuhair Murad із весняної колекції 2023 і знаменитість мала розкішний вигляд.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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