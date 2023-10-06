У трусах і в провокаційній позі: 65-річна Шерон Стоун шокувала зухвалим луком

Шерон Стоун шокувала фоловерів, опублікувавши в Instgram обкладинку журналу Puss Puss, яку вона прикрасила.

Акторка постала на ній у зухвалому луку. На Шерон була джинсова куртка і колготи в сітку, зверху яких вона одягла чорні труси. Взута зірка була у гостроносі босоніжки з бантиками і на шпильках.

Шерон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Стоун постала у провокаційній позі, блиснувши сексуальним декольте. вона трималася руками за скуйовджене волосся.

Шерон перебуває у чудовій формі – вона має підтягнуте тіло і стрункі ноги.

Нагадаємо, Шерон Стоун на Тижні моди у Мілані постала у шкіряному коричневому костюмі і темно-коричневих туфлях.

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