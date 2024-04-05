У трусах і волохатому взутті: любителька епатажу Джулія Фокс знову шокувала луком

Вона знову змогла здивувати.
Модель Джулія Фокс тепер стала ще й телеведучою, оскільки незабаром за її участю виходить шоу OMG Fashun, яке вона вестиме зі стилістом Лоу Роучем. Напередодні прем'єри вона відвідала пресзустріч, яка відбулася у готелі Marriott у Нью-Йорку.
Для цього заходу вона вбралася максимально епатажно, оскільки одягла образ, декорований засобами для косметичних та перукарських послуг і навіть канцелярським приладдям.
На Джулії був чорний жакет і короткі трендові труси. Речі були розшиті щипцями для манікюру, ножицями та затискачами для волосся. Також на ньому можна побачити скріпки для паперу. Під жакетом Фокс мала білу футболку.
Доповнили цей лук моделі біла сумка з принтом, чорні колготки та яскравий макіяж.
На голову Фокс одягла перуку з довгим білим волоссям, яку прикрасила спеціальними затискачами, які використовують у салонах краси. Але головною прикрасою цього образу (і без сумніву найдивнішою) стало взуття. На Джулії були туфлі, прикрашені штучним волоссям, на якому теж були затискачі.
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