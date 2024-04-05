У трусах і волохатому взутті: любителька епатажу Джулія Фокс знову шокувала луком

Модель Джулія Фокс тепер стала ще й телеведучою, оскільки незабаром за її участю виходить шоу OMG Fashun, яке вона вестиме зі стилістом Лоу Роучем. Напередодні прем'єри вона відвідала пресзустріч, яка відбулася у готелі Marriott у Нью-Йорку.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Для цього заходу вона вбралася максимально епатажно, оскільки одягла образ, декорований засобами для косметичних та перукарських послуг і навіть канцелярським приладдям.

На Джулії був чорний жакет і короткі трендові труси. Речі були розшиті щипцями для манікюру, ножицями та затискачами для волосся. Також на ньому можна побачити скріпки для паперу. Під жакетом Фокс мала білу футболку.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Доповнили цей лук моделі біла сумка з принтом, чорні колготки та яскравий макіяж.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

На голову Фокс одягла перуку з довгим білим волоссям, яку прикрасила спеціальними затискачами, які використовують у салонах краси. Але головною прикрасою цього образу (і без сумніву найдивнішою) стало взуття. На Джулії були туфлі, прикрашені штучним волоссям, на якому теж були затискачі.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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