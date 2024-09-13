У трусах та дивному бюстгальтері: Еддісон Рей позувала у креативному образі білого лебедя

Це було найнезвичайніше вбрання церемонії.
23-річна американська акторка та зірка TikTok Еддісон Рей відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у дуже екстравагантному вбранні білого лебедя.
Дівчина — пристрасна любителька вінтажних речей і назбирала вже чималу колекцію, проте цього разу віддала перевагу костюму від Miss Claire Sullivan. Це був комплект, що включав атласні високі труси та креативний бюстгальтер з підкладками й пір'ям.
Ззаду труси дівчини були прикрашені пишним фатином і теж пір'ям.
Вбрання вона носила в поєднанні із шпилькою у волоссі, білими туфлями з відкритим мисом і стразами.
У соцмережах дівчина також поділилася деякими кумедними фотографіями й відео у цьому сміливому білизняному образі.
Цього року церемонія також запам'яталася великою кількістю вінтажних вбрань. Наприклад, Сабріна Карпентер прийшла в розкішній сукні, якій було 33 роки, а ось 29-річна співачка Голзі одягла втрачену в 90-х сукню акторки актриси Елізабет Герлі.
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