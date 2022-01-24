У трусах та яскравій майці: Талула Вілліс опублікувала селфі з ванної

27-річна дочка Демі Мур та Брюса Вілліса – Талула – опублікувала пікантне селфі у блогу.

На знімку Талула Вілліс була в синьому топі на тонких бретельках і в чорних трусах, у неї скуйовджена руда зачіска, а в руках вона тримає телефон, яким, власне, і знімає селфі.

"Слухаю плач Орбісона і з глибокою любов'ю згадую цього двадцятирічного з маніакально-панічними вусиками і красивим тілом. Хотіла б я зруйнувати парадокс простору-часу, обійняти її, заспокоїти і запевнити, що з нею все гаразд", — загадково підписала фото дівчина.

Зазначимо, Талула Вілліс почала вести здоровий спосіб життя та не вживати алкоголь 2014 року після того, як у роки свого становлення боролася із залежністю від наркотиків та алкоголю.

Раніше її старша сестра Румер Вілліс розповідала, що теж не п'є алкоголь уже 5 років і почувається чудово. Зав'язали з алкоголем також її мати Демі Мур, вона не вживає вже 10 років, а також сестра Скаут.

"Я дійсно не думаю, що колись так пишалася собою або любила людину, в яку я виросла, і продовжую рости", — написала якось Румер у своєму Instagram.

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