У трусах та жовтій перуці: Джулія Фокс продемонструвала нове шокувальне вбрання

Американська модель Джулія Фокс знову змусила всіх привернути до себе увагу, коли вийшла на публіку. Знаменитість взяла участь у черговій фотосесії на вулиці у Нью-Йорку.

Джулія продефілювала в Медісон-Сквер-Гарден у самому трендовому вбранні 2023 — трусах, які бренди активно пропонують носити замість штанів та спідниці. Поєднала вона їх із топом на якому були конусоподібні вставки на грудях. Обидві речі мали потертість.

Епатажності її образу додавали білі колготки, сріблясті туфлі на підборах, а також величезна трендова шуба зі штучного хутра, яка у Фокс була кольору канарки. Також вона одягла перуку з жовтим волоссям, зробила макіяж із епатажними чорними стрілками та взяла з собою прозору сумку.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що екошуби кілька років тому були головним трендом і на тлі того, що натуральне хутро вже не прийнятне в суспільстві, такий формат дуже сподобався багатьом. Шуби зі штучного хутра продавалися у всіляких кольорах і фасонах, але згодом їх витіснили зручніші куртки. Та судячи з останніх появ зірок на публіці і нових колекціях брендів, тренд на цей вид верхнього одягу повертається.

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