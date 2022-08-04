У трусах від Gucci: Кріссі Тейген оголосила про вагітність через два роки після втрати сина

36-річна модель та її чоловік-музикант Джон Ледженд знову в очікуванні на поповнення у своїй родині. Про це Кріссі розповіла своїм підписникам в Instagram.
Модель опублікувала пост та фотографії, на яких заскочена у чорній футболці та високих трусах від Gucci та показала свій вагітний живіт. У пості Тейген написала:
"Останні кілька років були, м'яко кажучи, туманом емоцій, але радість знову наповнила наш будинок та серця", — ділиться добрими новинами модель.
2020 року у Кріссі Тейген на пізньому терміні вагітності стався викидень через сильну кровотечу. Вона втратила сина, якому пара навіть встигла дати ім'я Джек. Після трагедії у Кріссі було діагностовано депресію. І ось, через два роки боротьби і нових надій та спроб, зірка знову оголошує про вагітність, хоч і каже, що кожного разу, коли вирушає до лікаря, сильно переживає.
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"Я не думаю, що коли-небудь піду з прийому без хвилювання, але поки все добре і я почуваюся обнадійливо і приголомшливо. Ох, було дуже важко тримати це в секреті так довго!", — додає модель.
Шанувальники та друзі почали писати Тейген привітання у коментарях. "Так радий за тебе, красуне", "Бажаю тобі всього найкращого!", "Ура! Молюся за здорового малюка та маму!".
У Кріссі та Джона є двоє дітей – п'ятирічна донька Луна та трирічний син Майлз. У вересні 2020 року вони трагічно втратили третю дитину, хлопчика, якого назвали Джеком. Це сталося на 20-му тижні вагітності.
В інтерв'ю The Guardian музикант Джон Ледженд розповів про те, як вони із дружиною пережили цю трагедію.
"Ми пройшли випробування. Це була трагедія. Але я думаю, що це зміцнило нашу рішучість і нашу стійкість, тому що ми були поряд одне з одним. Ми стали ще більш впевненими, ким ми були як пара і як сім'я. Я був захоплений тим проявом любові та підтримки, які ми відчували, крім того, ми дізналися, скільки інших сімей пройшли через це. Це був сильний і сміливий вчинок, який Кріссі зробила, щоб поділитися цим, тому що це змусило так багато людей відчути, що вони не самотні", — сказав у ньому Ледженд.
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