У трусах і яскравій шапці-вушанці: співачка Kesha викликала фурор на вулицях Нью-Йорка

Kesha / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила співачка Kesha. Дівчина обожнює епатувати публіку своїми луками. Новий її вихід не став винятком.

Артистка з’явилася на публіці у досить дивному аутфіті. На ній була чорна косуха, лілова футболка з принтом і труси графітового відтінку, зверху яких вона вирішила нічого не одягати.

Kesha / © Getty Images

Образ Kesha доповнила коричнево-жовтою шапкою-вушанкою і чорними високими ботфортами з підтяжками, які кріпилися до трусів. У такому вигляді дівчина не залишилася без уваги на вулиці міста.

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Потім зірка зняла шкірянку і позувала перед фотографами вже без неї.

Kesha / © Getty Images

Нагадаємо, Kesha сходила на івент у шкіряному тренчі, чорному боді з пікантним декольте і чорних капронових колготах.