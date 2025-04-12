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- Шоу-бізнес
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У трусах і яскравій шапці-вушанці: співачка Kesha викликала фурор на вулицях Нью-Йорка
Американська попзірка привернула увагу провокаційним вбранням.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила співачка Kesha. Дівчина обожнює епатувати публіку своїми луками. Новий її вихід не став винятком.
Артистка з’явилася на публіці у досить дивному аутфіті. На ній була чорна косуха, лілова футболка з принтом і труси графітового відтінку, зверху яких вона вирішила нічого не одягати.
Образ Kesha доповнила коричнево-жовтою шапкою-вушанкою і чорними високими ботфортами з підтяжками, які кріпилися до трусів. У такому вигляді дівчина не залишилася без уваги на вулиці міста.
Потім зірка зняла шкірянку і позувала перед фотографами вже без неї.
Нагадаємо, Kesha сходила на івент у шкіряному тренчі, чорному боді з пікантним декольте і чорних капронових колготах.