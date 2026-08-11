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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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321
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1 хв

У трусах-шортах із золотими феєрверками від українського бренду: Сьюкі Вотергаус виступила у Сіетлі

Кохана Роберта Паттінсона вийшла на сцену в ефектному образі, який поєднав рок-н-рольну естетику з театральними деталями. Головним акцентом її аутфіту стали мініатюрні шорти з об’ємним золотистим декором.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус

Співачка, акторка і модель Сьюкі Вотергаус виступила у Сіетлі у межах The Loveland Tour.

На сцені зірка зявилася у трусах-шортах від українського бренду FROLOV з фірмовими феєрверками, створеними з кісточок із гальванічним покриттям із золота 925-ї проби.

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

Світлі обтислі шорти були прикрашені довгими золотистими елементами, які розходилися в різні боки на стегнах і нагадували спалахи феєрверків.

На Сьюкі також була чорна вкорочена футболка з яскравим принтом, яка оголювала її плаский живіт, об’ємне чорне болеро з довгими пухнастими рукавами і чорні капронові колготи.

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

Аутфіт артистка доповнили високими шкіряними черевиками на шнурівці, чорними сонцезахисними окулярами і каблучками. У Вотергаус було розпущене волосся і рожевий манікюр.

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

Образ візуально продовжив естетику самого шоу. На сцені встановили велике сріблясте анатомічне серце із дзеркальною поверхнею, крізь яке проходили стріли. Інсталяцію доповнили замкова шпарина, рожеві драпування і червоні троянди.

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

Сьюкі Вотергаус/Фото Elizabeth Crook

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