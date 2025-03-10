У трусиках із підтяжками на модний показ: Алессандра Амбросіо шокувала вибором вбрання

Її образ став одним із найекстравагантніших на заході.
43-річна супермодель Алессандра Амбросіо, відома своєю багаторічною співпрацею з брендом Victoria's Secret, відвідала Париж. Вона з'явилася на Тижні моди і зокрема на показі бренду Balenciaga, який презентував колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026.
Образ модель вибрала максимально екстравагантний, оскільки на ній був синій светр вільного фасону, який вона носила в поєднанні із вбранням з імітацією спідньої білизни – чорних трусів та підтяжок із капроновими панчохами. Якщо придивитися, можна помітити, що на її сідницях є бежева тканина.
Також у руці Алессандри була велика чорна сумка в стилі портфеля, а взула вона гостроносі туфлі на підборах.
Макіяж зіркова модель зробила лаконічний та без яскравих акцентів, який їй дуже личив.
На публіку вона вийшла без бойфренда, хоча ще нещодавно ділилася його фотографіями. Амбросіо опублікувала в Instagram серію романтичних фото зі своїм коханим – Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Свої нові стосунки вона не стала довго приховувати, натомість, навпаки, часто показує в Мережі свого бойфренда та їхнє спільне дозвілля.
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