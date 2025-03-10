У трусиках із підтяжками на модний показ: Алессандра Амбросіо шокувала вибором вбрання

43-річна супермодель Алессандра Амбросіо, відома своєю багаторічною співпрацею з брендом Victoria's Secret, відвідала Париж. Вона з'явилася на Тижні моди і зокрема на показі бренду Balenciaga, який презентував колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026.

Образ модель вибрала максимально екстравагантний, оскільки на ній був синій светр вільного фасону, який вона носила в поєднанні із вбранням з імітацією спідньої білизни – чорних трусів та підтяжок із капроновими панчохами. Якщо придивитися, можна помітити, що на її сідницях є бежева тканина.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Також у руці Алессандри була велика чорна сумка в стилі портфеля, а взула вона гостроносі туфлі на підборах.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Макіяж зіркова модель зробила лаконічний та без яскравих акцентів, який їй дуже личив.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

На публіку вона вийшла без бойфренда, хоча ще нещодавно ділилася його фотографіями. Амбросіо опублікувала в Instagram серію романтичних фото зі своїм коханим – Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Свої нові стосунки вона не стала довго приховувати, натомість, навпаки, часто показує в Мережі свого бойфренда та їхнє спільне дозвілля.

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