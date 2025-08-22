У трикотажному джемпері та широких джинсах: співачку Сіару заскочили папараці в Нью-Йорку

Сіара / © Getty Images

Багатодітна мати прогулювалася районом Сохо і мило усміхалася папараці. Одягнена Сіара була у темно-синій короткий джемпер та широкі блакитні джинси, які одягла у поєднанні з гостроносими туфлями на підборах.

В руках у співачки була маленька чорна сумка з лакованої шкіри на коротких ручках, на голові — бейсболка, а свій повсякденний образ зірка доповнила масивними прикрасами з перлин на шиї та діамантовими сережками у вухах. Вона зробила виразний макіяж очей та підкреслила помадою губи.

Раніше, нагадаємо, артистку заскочили на зніманнях сиквела «Диявол носить Prada», що відбулися в Музеї природної історії в Нью-Йорку. Того дня Сіара одягла прозору сукню максі по фігурі з сітчастим принтом, короткими рукавами, високою горловиною і футуристичним каркасом.