У трикотажному міні та слінгбеках: Маргарет Квеллі з'явилася на презентації фільму

Маргарет Квеллі / © Associated Press

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Маргарет Куеллі з’явилася на прем’єрі фільму Netflix «Щасливчик Гілмор 2», яка відбулася в Нью-Йорку. Дівчина вийшла до фотографів з ніг до голови одягнена у вбрання від Chanel.

Зокрема, вона носила трикотажний в’язаний костюм з кардиганом і мініспідницею, які були виконані у візерунку з просвітами і прикрашені ґудзиками. Доповнювали її образ слінгбеки на низьких квадратних підборах, а також червоний манікюр і пара сережок.

Маргарет Квеллі / © Associated Press

Волосся акторка уклала в лаконічну зачіску-пучок, яка мала стильний вигляд.

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Маргарет Куеллі / © Associated Press

Нагадаємо, що вона — донька голлівудської акторки Енді Макдавелл — зірки таких фільмів як «Чотири весілля і одні похорони» та «День бабака». Тож Маргарет пішла стопами матері невипадково, її кар’єра розпочалася в ранньому віці зі співробітництва з люксовими брендами та, як багато хто з nepo baby, у підлітковому віці стала дебютанткою на Bal des débutantes в Парижі. Також дівчина є обличчям Chanel і навіть брала участь у їхньому показі мод.