Гленн Клоуз / © Getty Images

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Гленн Клоуз потрапила до об’єктивів папараці в Нью-Йорку. Акторка, яка нині займається промокампанією фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами», усміхалася й вітала фотографів помахом руки.

На ній було трикотажне вбрання з великими темно-синіми і приглушено-зеленими ромбами, які перетинали тонкі червоні лінії. Верх мав комір-стійку, довгі рукави, один з яких був об’ємним, й асиметричне драпування збоку. Довга спідниця повторювала візерунок і завершувалася нерівним подолом.

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Гленн Клоуз / © Getty Images

Клоуз доповнила аутфіт сіро-коричневими замшевими ботильйонами. На обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри, а у вухах — золоті сережки.

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Коротке сиве волосся акторка вклала м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на рожевих рум’янах.

Нагадаємо, Гленн Клоуз в оксамитовій сукні з мерехтливим коміром отримала почесний «Оскар».

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