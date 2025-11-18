ТСН у соціальних мережах

У цікавій сукні і золотих прикрасах: Елізабет Олсен презентувала ромком про любовний трикутник

36-річна акторка займається промотуром свого нового фільму.

Елізабет Олсен

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен презентувала у Лондоні ромком про любовний трикутник у потойбіччі «Вічність» (Eternity), у якому вона зіграла головну роль.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

На премʼєрі акторка зявилася у цікавій чорно-білій довгій сукні вільного крою з гороховим принтом різного розміру. Вбрання із колекції прет-а-порте бренду Dries Van Noten весна-літо 2026.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Аутфіт Олсен доповнила смарагдово-чорним взуттям із пітоновим принтом. Акторка зробила насичений макіяж очей і зачіску з мокрим ефектом, укладеною назад. Вуха вона прикрасила масивними золотими сережками з камінням, шию - золотим кольє, а руки - золотими каблучками з камінням.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Перед фотографами Елізабет позувала також зі своїми колгеами зі стрічки.

Елізабет Олсен із колегами з фільму “Вічність“ / © Associated Press

Елізабет Олсен із колегами з фільму “Вічність“ / © Associated Press

Про фільм:

Сюжет фентезійного ромкому «Вічність» від режисера Девіда Фрейна і культової студії А24 розповідає про Джоан Катлер (Елізабет Олсен) та її чоловіка Ларрі (Майлз Теллер), які прожили разом 65 років. Вони обоє помирають буквально із різницею у кілька днів і потрапляють до «зали очікування» потойбіччя, де мають лише один тиждень, аби обрати, де саме і з ким провести свою вічність. Проте, Джоан і не підозрює, що тут, у потойбіччі, на неї вже 67 років терпляче чекає її перше кохання, Люк (Каллум Тернер), який загинув на війні.

В український прокат фільм «Вічність» виходить 4 грудня.

