У цікавій сукні з туфлями на бюсті: американка здивувала вбранням на модному шоу в Парижі

Раян Дестіні / © Getty Images

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На показ Раян прийшла в ніжно-рожевій сукні, яка виділялася своїм дизайном, креативністю та сміливістю. На ній було вбрання зшите зі смужок тканини, яке підкреслювало фігуру корсетом, а її декольте було прикрашене двома декоративними туфлями з підборами. Будемо чесні, рідбори в несподіваному місці зробили цю сукню однією з найоригінальніших на заході.

Образ Дестині доповнила рукавичками, туфлями зі стразами і великими сережками з кристалами. Також волосся вона уклала в елегантну хвилю на один бік.

Раян Дестіні / © Getty Images

Однак вона не єдина, хто одягав підлобну сукню. Також у вбранні із туфлями, створеному Schiaparelli, з’явилася на світській церемонії співачка Аріана Гранде — на її сукні була «рубінова» туфелька, яка була відсиланням до фільму «Wicked: Чародійка».

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Аріана Гранде в сукні з туфлею на спині / © Getty Images