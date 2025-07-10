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- Шоу-бізнес
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У цікавій сукні з туфлями на бюсті: американка здивувала вбранням на модному шоу в Парижі
Американська акторка виділилася з натовпу у Парижі на показі Schiaparelli. 30-річна Раян Дестіні відвідала шоу, де бренд презентував колекцію Haute Couture осінь-зима 2025-2026 у межах Тижня моди.
На показ Раян прийшла в ніжно-рожевій сукні, яка виділялася своїм дизайном, креативністю та сміливістю. На ній було вбрання зшите зі смужок тканини, яке підкреслювало фігуру корсетом, а її декольте було прикрашене двома декоративними туфлями з підборами. Будемо чесні, рідбори в несподіваному місці зробили цю сукню однією з найоригінальніших на заході.
Образ Дестині доповнила рукавичками, туфлями зі стразами і великими сережками з кристалами. Також волосся вона уклала в елегантну хвилю на один бік.
Однак вона не єдина, хто одягав підлобну сукню. Також у вбранні із туфлями, створеному Schiaparelli, з’явилася на світській церемонії співачка Аріана Гранде — на її сукні була «рубінова» туфелька, яка була відсиланням до фільму «Wicked: Чародійка».