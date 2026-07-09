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- Шоу-бізнес
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У цікавих широких джинсах і топі з мереживом: папараці заскочили Шарліз Терон у стильному кежуал-луку
50-річна акторка навіть у повсякденному вбранні має ефектний вигляд.
Папараці заскочили Шарліз Терон, коли вона після насиченого дня на показах у межах Тижня високої моди в Парижі поверталася до свого готелю.
Акторка продемонструвала стильний аутфіт. На ній був чорний топ з бретелями і V-подібним декольте, оздобленим мереживом. Річ також мала довгу декоративну стрічку, зав’язану спереду у вузол, що додала вбранню романтичності.
Верх Терон поєднала з цікавими джинсами незвичного крою із завищеною талією. Модель мала приталений верх і дуже широкі штанини, які створювали ефект довгої джинсової спідниці під час ходьби.
Лук Шарліз доповнила туфлями на екстремально високих платформах. У неї було акуратне укладання, натуральний макіяж і нюдовий манікюр з чорними цятками. На обличчя акторка одягла сонцезахисні окуляри з рожевими лінзами, вуха прикрасила лаконічними сережками, а на руці була золота каблучка.
Нагадаємо, Шарліз Терон одягла на вечірку у Парижі червону оксамитову сукню Givenchy з воланами на спині.