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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

У туфлях-човниках і рожевій сукні з лелітками: струнка Аманда Голден продемонструвала гламурний аутфіт

Ведуча в образі ляльки Барбі влаштувала собі фотосесію.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Instagram Аманди Голден

Аманда Голден опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії, в якій вона продемонструвала свій гламурний образ. Локацією обрали узбережжя.

/ © Instagram Аманди Голден

© Instagram Аманди Голден

/ © Instagram Аманди Голден

© Instagram Аманди Голден

Перед фотокамерою ведуча постала у рожевій корсетній сукні міді по фігурі, розшитій лелітками, у якій мала стрункий і красивий вигляд. Вбрання мало тонкі бретельки і пікантне декольте. Взута вона була у рожеві туфлі-човники.

/ © Instagram Аманди Голден

© Instagram Аманди Голден

/ © Instagram Аманди Голден

© Instagram Аманди Голден

/ © Instagram Аманди Голден

© Instagram Аманди Голден

Голден зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і ніжно-рожевими тінями та світлий манікюр. Свій аутфіт вона завершила прикрасами із золота та з діамантами.

/ © Instagram Аманди Голден

© Instagram Аманди Голден

/ © Instagram Аманди Голден

© Instagram Аманди Голден

Нагадаємо, Аманда Голден показала фото у помаранчевому купальнику з відпочинку у Греції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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