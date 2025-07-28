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- Шоу-бізнес
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У туфлях-човниках і рожевій сукні з лелітками: струнка Аманда Голден продемонструвала гламурний аутфіт
Ведуча в образі ляльки Барбі влаштувала собі фотосесію.
Аманда Голден опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії, в якій вона продемонструвала свій гламурний образ. Локацією обрали узбережжя.
Перед фотокамерою ведуча постала у рожевій корсетній сукні міді по фігурі, розшитій лелітками, у якій мала стрункий і красивий вигляд. Вбрання мало тонкі бретельки і пікантне декольте. Взута вона була у рожеві туфлі-човники.
Голден зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і ніжно-рожевими тінями та світлий манікюр. Свій аутфіт вона завершила прикрасами із золота та з діамантами.
Нагадаємо, Аманда Голден показала фото у помаранчевому купальнику з відпочинку у Греції.