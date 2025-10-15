ТСН у соціальних мережах

У туфлях як у Керрі Бредшоу і сукні-светрі: Сабріна Карпентер у незвичному луку з'явилася на публіці

Чи були в неї шорти під светром — невідомо.

Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Американську попзірку Сабріну Карпентер сфотографували папараці в дуже незвичному осінньому вбранні, адже вбрана вона була одягнена лише у светр великої в’язки. Її міні було дуже коротким, вільного крою та з великим коміром, який оголював плече.

Сабріна доповнить светр високими шкарпетками такого ж відтінку шампанського, сумкою від Chanel приголомшливого лимонного відтінку і культовою парою туфель від Manolo Blahnik — цю ж модель з брошкою спереду носила в серіалі «Секс і місто» Керрі Бредшоу. Волосся Карпентер уклала в об’ємну зачіску з локонами, а також зробила свій фірмовий макіяж.

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна полюбляє копіювати образи інших зірок, особливо культові луки. Якось вона з’явилася на церемонії у вбранні — точній копії образу Мадонни, а також скопіювала вбрання зі старого голлівудського фільму.

Сабріна Карпентер у сукні як у Мадонни / © Associated Press

Сабріна Карпентер у сукні як у Мадонни / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Образи співачки Сабріни Карпентер (16 фото)

