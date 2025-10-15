- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
У туфлях як у Керрі Бредшоу і сукні-светрі: Сабріна Карпентер у незвичному луку з'явилася на публіці
Чи були в неї шорти під светром — невідомо.
Американську попзірку Сабріну Карпентер сфотографували папараці в дуже незвичному осінньому вбранні, адже вбрана вона була одягнена лише у светр великої в’язки. Її міні було дуже коротким, вільного крою та з великим коміром, який оголював плече.
Сабріна доповнить светр високими шкарпетками такого ж відтінку шампанського, сумкою від Chanel приголомшливого лимонного відтінку і культовою парою туфель від Manolo Blahnik — цю ж модель з брошкою спереду носила в серіалі «Секс і місто» Керрі Бредшоу. Волосся Карпентер уклала в об’ємну зачіску з локонами, а також зробила свій фірмовий макіяж.
Сабріна полюбляє копіювати образи інших зірок, особливо культові луки. Якось вона з’явилася на церемонії у вбранні — точній копії образу Мадонни, а також скопіювала вбрання зі старого голлівудського фільму.