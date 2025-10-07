- Дата публікації
У туфлях на шпильках і шкірянці з хутряним коміром: стильна Пенелопа Крус позувала на фешншоу Chanel
51-річна іспанська акторка з’явилася на Тижні моди у Парижі.
Пенелопа Крус стала гостею фешнпоказу дебютної колекції нового креативного директора бренду Chanel Матьє Блазі.
Акторка одягла на таку подію чорну шкіряну куртку, чорний топ і світлі штани вільного крою. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках і чорною стьобаною сумкою.
Крус волосся накрутила в локони й уклала на один бік, зробила макіяж із димчатим олівцем для очей та червоний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками, а руки — браслетом і каблучками.
Нагадаємо, Пенелопа Крус прийшла на показ колекції осінь-зима 2025–2026 Chanel у твідовому вбранні з лелітками.