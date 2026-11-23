Тільда Свінтон / © Getty Images

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Тільда Свінтон відвідала церемонію вшанування актора Джеффа Голдблюма, якому вручила почесну нагороду Étoile d’Or, у межах Міжнародного кінофестивалю у Марракеші.

На заході знаменитість з’явилася в елегантній чорній сукні довжини міді з колекції Chanel весна-2027, створеної Матьє Блазі. Вбрання мало довгі рукави з контрастними світлими манжетами, V-подібний виріз, плісовані деталі та асиметричний поділ, з-під якого виднілася світла тканина у клітинку.

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Тільда Свінтон / © Getty Images

Особливу увагу привернули її оригінальні туфлі з відкритими п’ятами, чорним фактурним верхом і білими гострими носами. Родзинкою взуття стали незвичайні зелені підбори у формі декоративних стручків, оздоблених перлинами, які нагадували горох.

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Тільда Свінтон / © Getty Images

Свінтон зробила стильне укладання з об’ємним чубчиком і макіяж із акцентом на яскраво-червоній помаді. На руці у неї сяяла каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, Тільда Свінтон у золотистому вбранні з імітацією пір’я позувала на показі Chanel у Парижі.

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