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- Шоу-бізнес
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У туфлях з підборами у вигляді стручків гороху: Тільда Свінтон здивувала незвичайним взуттям на кінофестивалі
Британська акторка зявилася на кінофестивалі в оригінальному взутті.
Тільда Свінтон відвідала церемонію вшанування актора Джеффа Голдблюма, якому вручила почесну нагороду Étoile d’Or, у межах Міжнародного кінофестивалю у Марракеші.
На заході знаменитість з’явилася в елегантній чорній сукні довжини міді з колекції Chanel весна-2027, створеної Матьє Блазі. Вбрання мало довгі рукави з контрастними світлими манжетами, V-подібний виріз, плісовані деталі та асиметричний поділ, з-під якого виднілася світла тканина у клітинку.
Особливу увагу привернули її оригінальні туфлі з відкритими п’ятами, чорним фактурним верхом і білими гострими носами. Родзинкою взуття стали незвичайні зелені підбори у формі декоративних стручків, оздоблених перлинами, які нагадували горох.
Свінтон зробила стильне укладання з об’ємним чубчиком і макіяж із акцентом на яскраво-червоній помаді. На руці у неї сяяла каблучка з великим каменем.
Нагадаємо, Тільда Свінтон у золотистому вбранні з імітацією пір’я позувала на показі Chanel у Парижі.