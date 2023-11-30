У туфлях із торочкою та мінішортами: стильна Джулія Робертс відвідала прем'єру фільму

Голлівудська зірка Джулія Робертс справила враження своїм новим вбранням, яке обрала для прем'єри фільму "Залиш світ позаду" у Лондоні.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Зірка з'явилася перед камерами в костюмі від Gucci з колекції весна-літо 2024, що складався з мінішортів та двобортного жакету. Під низом у неї був чорний топ у білизняному стилі.

Ефектне вбрання Робертс доповнила гламурними сріблястими туфлями з торочкою із кристалів.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Також вона одягла на шию широке кольє із кристалів, які поєднувалися з її взуттям, зробила сріблястий манікюр та прикрасила вуха сережками.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Укладання у Робертс було об'ємним і з легкими локонами. На обличчі у акторки був макіяж із рум'янами та помадою ніжного відтінку.

Джулія Робертс та кінопродюсер Сем Есмейл / Фото: Associated Press

Але це не перший подыбний лук Робертс. Також разом із шортами, які імітували спідницю, і жакеті від Gucci акторка відвідала показ бренду в Мілані у вересні цього року.

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