У туфлях із торочкою та мінішортами: стильна Джулія Робертс відвідала прем'єру фільму

Оскароносна акторка одягла аутфіт в улюбленому стилі.
Голлівудська зірка Джулія Робертс справила враження своїм новим вбранням, яке обрала для прем'єри фільму "Залиш світ позаду" у Лондоні.
Зірка з'явилася перед камерами в костюмі від Gucci з колекції весна-літо 2024, що складався з мінішортів та двобортного жакету. Під низом у неї був чорний топ у білизняному стилі.
Ефектне вбрання Робертс доповнила гламурними сріблястими туфлями з торочкою із кристалів.
Також вона одягла на шию широке кольє із кристалів, які поєднувалися з її взуттям, зробила сріблястий манікюр та прикрасила вуха сережками.
Укладання у Робертс було об'ємним і з легкими локонами. На обличчі у акторки був макіяж із рум'янами та помадою ніжного відтінку.
Але це не перший подыбний лук Робертс. Також разом із шортами, які імітували спідницю, і жакеті від Gucci акторка відвідала показ бренду в Мілані у вересні цього року.
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