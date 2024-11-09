У туніку та штанах з принтом: Софія Річі під прицілом папараці з чоловіком

Софія завжди вміло поєднує речі – у дівчини чудовий смак та почуття стилю.

Новоспечена мати — американська модель Софія Річі — з'явилася на публіці в Лос-Анджелесі. Знаменита красуня сходила зі своїм чоловіком Елліотом Грейнджем на романтичну вечерю до ресторану.

Пару помітили, коли вони вийшли з автомобіля та прямували до закладу. На Софії того дня було вбрання сірого кольору та цікавого дизайну, оскільки вона одягла трохи прозору туніку з асиметричним подолом та довгими рукавами від Jade Cropper, а також широкі штани від цього бренду.

Образ модель доповнила білими босоніжками з ремінцями, чорним клатчем, волосся Софія розпустила, зробила легкий макіяж, а також одягла гламурні сережки-кільця у вуха.

Софія Річі / Фото: Getty Images

Останнім часом модель рідко виходить у світ, адже багато часу проводить із дочкою Елоїзою, яка народилася у травні цього року. Нещодавно вона показала малечу в Instagram на серії милих фото зроблених на вулиці.

Нагадаємо, що Софія та Еліот одружилися на розкішній церемонії 2023 року, яка відбулася у Франції. Модель йшла до вівтаря у сукні від Chanel.

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