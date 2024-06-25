У твідових шортах і боді з намальованою краваткою: Джоді Тернер-Сміт вийшла у світ в образі у стилі препі

Британська акторка і модель мала стрункий і стильний вигляд.

У межах Тижня моди у Парижі відбувся показ кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Thom Browne. Захід відвідала Джоді Тернер-Сміт.

Акторка обрала для своєї появи стильний аутфіт у стилі препі від Thom Browne. Вона одягла біле боді з намальованим коміром і краваткою, сірі твідові шорти і твідове сіро-блакитно-кремове пальто, яке спустила з плечей.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Лук Джоді доповнила біло-сірими ботильйонами зі шнурівками на високих платформах і підборах, білими гольфами із графітовими смужками, а також графітовою сумкою, прикрашеною аплікаціями у вигляді золотих зірок із перлами.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

У неї була коротка зачіска, макіяж із чорними артстрілками, лаконічні золоті сережки, довгий гострий манікюр і каблучки з камінням.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт постала на презентації мінісеріалу "Аколіт", який стане частиною медіафраншизи "Зоряні війни", в оригінальній блакитній сукні з глибоким декольте і баскою на стегнах від бренду Balmain.

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