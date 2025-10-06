ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
156
1 хв

У твідовій двійці і білих штанях: Дженніфер Лопес у стильному осінньому луку з’явилася у Нью-Йорку

56-річна артистка та акторка займається промотуром свого нового фільму.

Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли вийшла з презентації драматичного мюзиклу «Поцілунок жінки-павука», у якому вона виконала головну роль.

Попдіва, як завжди, мала стильний вигляд у луку в осінніх відтінках. Артистка одягла темно-бежеву твідову двійку — жакет і жилет, білу сорочку з розстебнутими верхніми ґудзками та білі штани вільного крою.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Аутфіт Джен доповнила коричневою картатою хусткою на шиї, чорним клатчем-конвертом із крокодилячим тисненням та чорними ботильйонами на платформі і підборах.

У Лопес було розпущене волосся, макіяж із помадою бежевого відтінку і персиковий манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з чорним камінням, руку — такою самою каблучкою, а на обличчі були сонцезахисні коричневі окуляри.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі продемонструвала аутфіт у бежевому ансамблі від ліванського бренду Harithand, який складався з асиметричного пальта і довгої сукні.

