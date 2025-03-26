У твідовій мінісукні і шоколадних туфлях: Елізабет Олсен продемонструвала стрункі ноги дорогою на шоу

36-річна акторка у жіночному аутфіті побувала в ефірі телешоу.

Елізабет Олсен зараз активно займається промокампанією нового фільму The Assessment, у якому вона зіграла головну роль, тому щодня відвідує різні телевізійні програми.

Цього разу акторку папараці сфотографували, коли вона йшла на ранкове щоденне телешоу на каналі NBC – Today Show.

Елізабет мала чудовий вигляд у білій твідовій мінісукні з короткими рукавами і коміром-стійкою, яка підкреслила її стрункі ноги.

Елізабет Олсен / Фото: Getty Images

Лук Олсен доповнила чорними капроновими колготами і замшевими туфлями шоколадного відтінку. У неї було розпущене волосся і макіяж зі світло-коричневими тінями. Від прикрас зірка вирішила відмовитися.

Нагадаємо, вчора Елізабет Олсен побувала на токшоу американської акторки Дрю Берімор. Вона була одягнена у твідовий синій костюм від Chanel, який складався із вкорочених прямих штанів і топа зі срібними ґудзиками.

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