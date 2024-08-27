У твідовій мінісукні трав'яного кольору: Керрі Вашингтон на прогулянці у Нью-Йорку

47-річна акторка і політична активістка яскравим вбранням підкреслила струнку фігуру і ноги.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку, на Мангеттені, потрапила Керрі Вашингтон. Вона мала стильний і яскравий вигляд.

На зірці була твідова мінісукня трав'яного кольору з прихованими ґудзиками, короткими рукавами і великими накладними кишенями. Талію вона підкреслила тонким ремінцем із тканини в тон.

Аутфіт Кері доповнила кремовими шкіряними туфлями-човниками на шпильках і зеленою шкіряною сумочкою на ланцюжку.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із акцентом на пишних віях, французький манікюр, вуха прикрасила діамантовими сережками-кільцями, а руки – золотими каблучками. Вона мала стрункий і красивий вигляд.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон на фестивалі Tribeca 2024 у Нью-Йорку з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була червона сукня, розшита прозорими деталями, від бренду Sportmax.

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