У твідовому блейзері та з сумкою від українського бренду: Вікторія Апанасенко показала стильний діловий лук

Зірка активно підтримує українські бренди.
Представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", модель Вікторія Апанасенко, поділилася у Instagram новими фото.
Дівчина позувала у стильному діловому луку, в якому поєднала лаконічний базовий топ із чорним двобортним блейзером із твіду, який прикрашали золотисті ґудзики.
Також у луку Вікі були зручні та стильні джинси прямого крою та сумка від українського бренду Lovandbag у цікавій формі півмісяця, яку допповнювали стрази та вузол на ремінці.
Завершили образ української красуні зачіска у вигляді високого пучка, макіяж зі стрілками та великі сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, що днями фурор викликала інша українська красуня - супермодель Аліна Байкова. Дівчина з'явилася на заході в Нью-Йорку у образі з промовистим слоганом.
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