Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

У твідовому костюмі і колготах з принтом: Лілі-Роуз Депп на фешнпоказі Chanel

26-річна акторка, модель і  донька Ванесси Параді та Джонні Деппа традиційно відвідала Паризький тиждень моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп стала гостею фешнпоказу колекції Chanel весна/літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Дівчина постала там у чорному твідовому вбранні, яке складалося з двобортного жакета з накладними кишенями і короткої спідниці з ґудзиками, а також у чорно-білих колготах із принтом.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лук акторка доповнила чорними гостроносими туфлями на високих підборах і шкіряною сіро-блакитною сумкою. У Депп були золоті сережки-кільця у вухах, укладання з локонами, а в макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп у Лос-Анджелесі сходила на баскетбольний матч зі своєю дівчиною.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

