У твідовому костюмі і колготах з принтом: Лілі-Роуз Депп на фешнпоказі Chanel
26-річна акторка, модель і донька Ванесси Параді та Джонні Деппа традиційно відвідала Паризький тиждень моди.
Лілі-Роуз Депп стала гостею фешнпоказу колекції Chanel весна/літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Дівчина постала там у чорному твідовому вбранні, яке складалося з двобортного жакета з накладними кишенями і короткої спідниці з ґудзиками, а також у чорно-білих колготах із принтом.
Лук акторка доповнила чорними гостроносими туфлями на високих підборах і шкіряною сіро-блакитною сумкою. У Депп були золоті сережки-кільця у вухах, укладання з локонами, а в макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.
