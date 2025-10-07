У твідовому костюмі і колготах з принтом: Лілі-Роуз Депп на фешнпоказі Chanel

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп стала гостею фешнпоказу колекції Chanel весна/літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Дівчина постала там у чорному твідовому вбранні, яке складалося з двобортного жакета з накладними кишенями і короткої спідниці з ґудзиками, а також у чорно-білих колготах із принтом.

Лук акторка доповнила чорними гостроносими туфлями на високих підборах і шкіряною сіро-блакитною сумкою. У Депп були золоті сережки-кільця у вухах, укладання з локонами, а в макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.

