У твідовому костюмі і прозорому топі: Тесса Томпсон у стильному образі від Chanel з’явилася у Нью-Йорку
42-річна американська акторка обрала для свого виходу лук від французького Модного дому.
Тесса Томпсон потрапила до об’єктивів папараці у районі Мідтаун у Нью-Йорку. Вона привернула увагу своїм стильним виглядом.
Акторка була одягнена у твідовий костюм із колекції Chanel весна 2026 від Матьє Блазі. Він складався зі спідниці з торочкою і жакета із золотими ґудзиками. Виготовлене вбрання з текстурної тканини у чорних, бузкових, золотих і сірих кольорів.
На Тессі також був прозорий картатий топ із бежево-жовто-блакитними нитками і з чорним круглим коміром.
Аутфіт Томпсон доповнила бежевими мюлями із чорними лакованими носками і на стійких підборах, а також чорним клатчем із золотою фурнітурою.
На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри «котяче око», у вухах — золотисто-чорні сережки-кільця, а на руці — такий самий годинник. У зірки була зачіска з кучерями і макіяж із темно-бежевою помадою.
Нагадаємо, Тесса Томпсон відвідала захід «Золотий вечір» в елегантній сірій сукні без бретельок і з високим розрізом з колекції Monse осінь 2026 року.