ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

У твідовому костюмі і прозорому топі: Тесса Томпсон у стильному образі від Chanel з’явилася у Нью-Йорку

42-річна американська акторка обрала для свого виходу лук від французького Модного дому.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон потрапила до об’єктивів папараці у районі Мідтаун у Нью-Йорку. Вона привернула увагу своїм стильним виглядом.

Акторка була одягнена у твідовий костюм із колекції Chanel весна 2026 від Матьє Блазі. Він складався зі спідниці з торочкою і жакета із золотими ґудзиками. Виготовлене вбрання з текстурної тканини у чорних, бузкових, золотих і сірих кольорів.

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон / © Getty Images

На Тессі також був прозорий картатий топ із бежево-жовто-блакитними нитками і з чорним круглим коміром.

Аутфіт Томпсон доповнила бежевими мюлями із чорними лакованими носками і на стійких підборах, а також чорним клатчем із золотою фурнітурою.

На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри «котяче око», у вухах — золотисто-чорні сережки-кільця, а на руці — такий самий годинник. У зірки була зачіска з кучерями і макіяж із темно-бежевою помадою.

Нагадаємо, Тесса Томпсон відвідала захід «Золотий вечір» в елегантній сірій сукні без бретельок і з високим розрізом з колекції Monse осінь 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie