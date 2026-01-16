У твідовому костюмі і прозорому топі: Тесса Томпсон у стильному образі від Chanel з’явилася у Нью-Йорку

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон потрапила до об’єктивів папараці у районі Мідтаун у Нью-Йорку. Вона привернула увагу своїм стильним виглядом.

Акторка була одягнена у твідовий костюм із колекції Chanel весна 2026 від Матьє Блазі. Він складався зі спідниці з торочкою і жакета із золотими ґудзиками. Виготовлене вбрання з текстурної тканини у чорних, бузкових, золотих і сірих кольорів.

На Тессі також був прозорий картатий топ із бежево-жовто-блакитними нитками і з чорним круглим коміром.

Аутфіт Томпсон доповнила бежевими мюлями із чорними лакованими носками і на стійких підборах, а також чорним клатчем із золотою фурнітурою.

На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри «котяче око», у вухах — золотисто-чорні сережки-кільця, а на руці — такий самий годинник. У зірки була зачіска з кучерями і макіяж із темно-бежевою помадою.

Нагадаємо, Тесса Томпсон відвідала захід «Золотий вечір» в елегантній сірій сукні без бретельок і з високим розрізом з колекції Monse осінь 2026 року.