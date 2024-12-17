У твідовому костюмі і білій накидці: Лілі-Роуз Депп сходила на вечірнє шоу

25-річна донька Ванесси Параді та Джонні Деппа обрала для свого виходу стильний образ від Chanel.

Лілі-Роуз Депп побувала в ефірі розважального вечірнього шоу Джиммі Феллона. Вони поговорили про фільм жахів "Носферату", у якому акторка знялася.

Там зірка з'явилася у стильному луку з весняної колекції прет-а-порте Chanel 2025. На ній був чорний твідовий костюм, розшитий чорними стразами, який складався з жакета без коміра і спідниці з розрізом. Вбрання красуня доповнила білою накидкою із чорною стрічкою, яку зав'язала на шиї, – вона нагадувала вампірський стиль і натякала на жахітняк "Носферату".

Лілі-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Лілі-Роуз взула чорні замшеві босоніжки від Chanel і зробила скромну зачіску з боковим проділом, прикрасивши її молочною шпилькою. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, і нафарбувала губи нюдовою помадою. У вухах були лаконічні сережки.

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп прийшла на вечірку у Лос-Анджелесі в обтислій сукні кольору слонової кістки на широких бретельках.

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