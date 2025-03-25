У твідовому костюмі і лакованих слінгбеках: стильна Елізабет Олсен побувала на токшоу

36-річна акторка наразі займається промокампанією нової стрічки, у якій вона зіграла головну роль.
Елізабет Олсен потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на токшоу американської акторки Дрю Берімор. Побачивши фотографів, вона мило усміхнулася і помахала їм. В ефірі програми Ліз розповіла про знімання у новому фільмі The Assessment.
Олсен мала стильний вигляд. На ній був твідовий синій костюм, який складався із вкорочених прямих штанів і топа з короткими рукавами, накладними кишенями, білими вставками і срібними ґудзиками.
Аутфіт акторка доповнила чорними лакованими слінгбеками на стійких підборах. Елізабет зробила хвилясте укладання з чубчиком і макіяж із світло-рубіновими тінями на повіках.
Нагадаємо, Елізабет Олсен на нічному шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" з'явилася у скромному луку. На ній був чорний светр із високою горловиною і чорні штани зі стрілками.
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