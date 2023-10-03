У твідовому костюмі і на підборах: Сельма Блер, яка страждає від розсіяного склерозу, відвідала Білий дім

Вона прибула до Вашингтона, щоб відвідати важливий захід та виступити з промовою.

Американська акторка та активістка Сельма Блер вже багато років страждає від розсіяного склерозу, тому практично завжди на публіці з'являлася з палицею або собакою на ім'я Скаут.

Сельма Блер та Джо Байден / Фото: Associated Press

Днями вона відвідала Білий дім і зустрілася з президентом США Джо Байденом, щоб відвідати захід присвячений річниці ухвалення Закону про американців-інвалідів. Відповідно до цього закону, який ухвалили 1990 року, у країні заборонено дискримінацію за ознакою інвалідності.

На галявині Білого дому Сельма з'явилася в костюмі з твіду молочного відтінку. Вбрання було розшите великим камінням і складалося з укороченого жакета та мініспідниці.

Сельма Блер та Джо Байден / Фото: Associated Press

Доповнила лук акторка, попри те, що їй важко ходити, туфлями на високих підборах. Волосся вона уклала назад, зробила макіяж і одягла кілька прикрас.

Сельма Блер та Джо Байден / Фото: Associated Press

Також під час заходу стався кумедний момент — перед виступом пес Сельми ліг біля неї, а Байден став поруч, але буквально за кілька хвилин пес поклав голову на ногу президентові.

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