У твідовому костюмі і з червною помадою: Тільда Свінтон у стильному луку з'явилася на показі містичної драми

63-річна акторка прийшла на івент у чорному вбранні, яке розбавила яскравим акцентом – червоною помадою.

Тільда Свінтон відвідала у Лондоні спеціальний показ містичної трилерної драми "Вічна донька" (The Eternal Daughte), у якому вона зіграла головну роль.

Для івенту зірка обрала стильний образ total black. На ній був твідовий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і твідові широки штани. Костюм акторка поєднала з чорними туфлями.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Свінтон зробила стильне об'ємно укладання, зачесавши верхні пасма волосся назад. Свій лук вона ефектно розбавила улюбленою яскраво-червоною помадою. Бордовий манікюр і каблучка з камінням завершила аутфіт Тільди.

Нагадаємо, Тільда Свінтон на галаконцерт Музею академії у Лос-Анджелесі прийшла у чорній сукні максі із золотими ґудзиками від бренду Schiaparelli, яка була прикрашена квітковими аплікаціями з паєток і бісеру.

Читайте також: