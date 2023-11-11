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У твідовому костюмі і з червною помадою: Тільда Свінтон у стильному луку з'явилася на показі містичної драми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У твідовому костюмі і з червною помадою: Тільда Свінтон у стильному луку з'явилася на показі містичної драми

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

63-річна акторка прийшла на івент у чорному вбранні, яке розбавила яскравим акцентом – червоною помадою.

Тільда Свінтон відвідала у Лондоні спеціальний показ містичної трилерної драми "Вічна донька" (The Eternal Daughte), у якому вона зіграла головну роль.

Для івенту зірка обрала стильний образ total black. На ній був твідовий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і твідові широки штани. Костюм акторка поєднала з чорними туфлями.

Тільда Свінтон / © Getty Images
Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Свінтон зробила стильне об'ємно укладання, зачесавши верхні пасма волосся назад. Свій лук вона ефектно розбавила улюбленою яскраво-червоною помадою. Бордовий манікюр і каблучка з камінням завершила аутфіт Тільди.

Нагадаємо, Тільда Свінтон на галаконцерт Музею академії у Лос-Анджелесі прийшла у чорній сукні максі із золотими ґудзиками від бренду Schiaparelli, яка була прикрашена квітковими аплікаціями з паєток і бісеру.

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Дата публікації
Перегляди
49
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