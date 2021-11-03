У твідовому костюмі та босоніжках: Пенелопа Крус відвідала показ Chanel

47-річна акторка Пенелопа Крус відвідала показ круїзної колекції Дому Chanel у Дубаї.

Зірка з'явилася перед камерами у фірмовому костюмі Chane, що складався з короткого твідового жакета на ґудзиках і з вишивкою геометричних фігур на рукавах і мініспідниці. Аутфіт Пенелопа доповнила білими босоніжками на стійких підборах, з відкритими носами та застібкою навколо щиколотки. Взуття було з малюнком логотипу Chanel. На плечі у акторки висіла маленька курно-рожева сумка на довгому ремінці.

Волосся Пенелопи було укладене в зачіску каре, а на обличчі був насичений макіяж очей зі стрілками. Образ акторка також доповнила сережками, кількома каблучками на пальцях та бордового кольору манікюром.

Пенелопа Крус / Getty Images

Крус є обличчям Дому Chanel і тому часто з'являється на світських заходах у вбранні французького бренду. Місяць тому на фотоколі фільму "Паралельні матері" в Нью-Йорку Крус сяяла в чорній мінісукні від Chanel розшитій паєтками. Ззаду вбрання прикрашало фатиновий "хвіст".

Пенелопа Крус / Associated Press

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