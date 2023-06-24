У твідовому костюмі та з культовою сумкою на поясі: 60-річна Демі Мур відвідала модний показ Dior

Зірка у чудовій формі та активно відвідує зараз світські заходи в Європі.

Голлівудська акторка Демі Мур з'явилася на показі чоловічого одягу Модного дому Dior весна-літо 2024, який був показаний у межах Паризького тижня моди 23 червня.

Демі Мур / Фото: Getty Images

60-річна зірка вкотре зачарувала публіку своєю красою. Демі з'явилася в стильному твыдовому костюмі молочного відтінку, який складався з широких штанів і оверсайз блейзера з підплічниками.

Також на акторці була класична біла сорочка, а ось із аксесуарів вона вибрала сережки у вигляді ланцюжків, чорні туфлі-човники і на лацкан жакета приколола брошку з бірюзою. Також Демі одягла стильні сонцезахисні окуляри-авіатори, а на штани прикріпила маленьку чорну сумку Saddle – це культова модель, яку бренд відтворює у кожній своїй колекції.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Також днем раніше акторка відвідала головні кінні перегони Великої Британії — Royal Ascot. На заході вона з'явилася у блакитній сукні та згідно дрескоду у капелюсі. Компанію Мур склав її пес.

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