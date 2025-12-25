- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
133
- 133
1 хв
- 1 хв
У твідовому міні і з білими манжетами-рюшами: південнокорейська акторка у милому образі з’явилася на заході
36-річна Кан Хан-на у чорно-білому ансамблі презентувала супергеройську дораму, у якій зіграла.
Південнокорейська акторка Кан Хан-на відвідала пресконференцію, присвячену серіалу Netflix «Кашеро», яка відбулася у готелі The Westin Josun Seoul Parnas у Сеулі.
На заході дівчина з’явилася у твідовому чорному вбранні, прикрашеному блискітками і великими чорними краплевидними лелітками. На ній був жакет із внутрішніми застібками і мініспідниця, яка підкреслила її стрункі ноги.
Ще на Кан була контрастна біла блузка з коміром і манжетами-рюшами, капронові чорні колготи і чорні атласні босоніжки, оздоблені на підошві камінням.
У Хан-ни була зачіска з м’якими локонами, ніжний макіяж із прозорим блиском на губах і діамантові сережки-квіти у вухах. Вона мала гарний милий вигляд.