У твідовому ромпері від Chanel: Крістен Стюарт продемонструвала стрункі ноги на фотоколі

У твідовому ромпері від Chanel: Крістен Стюарт продемонструвала стрункі ноги на фотоколі

Венеційський кінофестиваль цього року відбуватиметься від 1 до 11 вересня.

Акторка Крістен Стюарт відвідала 3 вересня фотокол Венеційського кінофестивалю. Сьогодні ввечері в рамках цієї кіноподії відбудеться прем'єрний показу фільму "Спенсер", в якому Крістен зіграла головну роль — принцесу Діану.

Крістен Стюарт / Getty Images

Перед камерами акторка з'явилася в твідовому ромпері Chanel і чорних туфлях на підборах з декоративними перлинами. Завершив образ Стюарт насичений макіяж очей, який трохи додав втоми її обличчю. До речі, колір волосся вона змінила, перефарбувавшись у блондинку.

Крістен Стюарт / Getty Images

Художній фільм Пабло Ларраіно про принцесу Діану, став однією з найочікуваніших картин цього року. Дія в ньому буде відбуватися протягом трьох днів — на Різдво на початку 1990-х років, в королівському маєтку Сандрінгем в Норфолку. Саме в цей період принцеса Діана вирішує розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом.

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