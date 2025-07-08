У твідовому вбранні та з культовою сумкою в руці: Пенелопа Крус відвідала показ Модного дому Chanel

51-річна Пенелопа Крус відвідала показ Модного дому Chanel, який презентував колекцію от-кутюр на сезон осінь-зима 2025-2026 у межах Паризького тижня моди.
Іспанська акторк прийшла на захід у класичному вбранні від цього відомого бренду. Лук Пенелопи включав твідовий елегантний жакет з лелітками, вкороченими рукавами та блискавкою, а також широкі довгі штани. Жакет акторки також прикрашали накладні кармани, обробка бісером та перлами.
Образ Крус доповнила класичною сумкою від Chanel, сонцезахисними окулярами та об’ємним укладанням. Також зірка зробила ледве помітний яскравий акцент — червоний довгий манікюр.
Показ вона відвідала після того, як днем раніше сяяла у синій сукні з накидкою від цього бренду. Пенелопа відвідала гламурний Літній бал, який відзначив відкриття Тижня жіночої моди.