ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

У твідовому вбранні та з культовою сумкою в руці: Пенелопа Крус відвідала показ Модного дому Chanel

Акторка сяяла в улюбленому бренді на Тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

51-річна Пенелопа Крус відвідала показ Модного дому Chanel, який презентував колекцію от-кутюр на сезон осінь-зима 2025-2026 у межах Паризького тижня моди.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Іспанська акторк прийшла на захід у класичному вбранні від цього відомого бренду. Лук Пенелопи включав твідовий елегантний жакет з лелітками, вкороченими рукавами та блискавкою, а також широкі довгі штани. Жакет акторки також прикрашали накладні кармани, обробка бісером та перлами.

Образ Крус доповнила класичною сумкою від Chanel, сонцезахисними окулярами та об’ємним укладанням. Також зірка зробила ледве помітний яскравий акцент — червоний довгий манікюр.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Показ вона відвідала після того, як днем раніше сяяла у синій сукні з накидкою від цього бренду. Пенелопа відвідала гламурний Літній бал, який відзначив відкриття Тижня жіночої моди.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_1 / © instagram.com/penelopecruzoficial

© instagram.com/penelopecruzoficial

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie