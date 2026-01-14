У твідовому жакеті і сорочці з рюшею на комірі: Олена Зеленська на робочій нараді

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська взяла участь у нараді з презентації результатів навчальної поїздки української делегації до Відня. Представники України вивчали досвід управління питаннями безбар’єрності на державному й муніципальному рівнях.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у чорному твідовому жакеті класичного крою і білій сорочці з рюшею на комірі. У Зеленської була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж і червоний манікюр. Лук вона завершила золотими сережками у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на діловій зустрічі з’явилася у чорному подовженому жакеті без коміра, до якого прикріпила нову цікаву срібну брошку.