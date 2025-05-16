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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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872
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1 хв

У твідовому жакеті і спідниці з тюлю: Крістен Стюарт з’явилася на фотоколі в Каннах

Крістен Стюарт дебютувала на 78-му Канському кінофестивалі як режисерка.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Associated Press

Вона приїхала представити фільм «Хронологія води» — свій режисерський дебют. Це екранізація книжки Лідії Юкнавіч, головну роль у якій грає Імоджен Путс. Літературною основою сценарію стали спогади письменниці Лідії Юкнавич, у яких вона описує свої дитинство та юність, боротьбу з наркотичною та алкогольною залежностями.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт з’явилася на фотоколі в Палаці фестивалів у ніжно-рожевому костюмі з твіду, що складався з жакета на ґудзиках, які зірка розстебнула до верху, залишивши лише один застебнутим, і коротких шортів, поверх яких була накидка у вигляді тюлю. Взула зірка босоніжки на підборах.

Імоджен Путс і Крістен Стюарт / © Associated Press

Імоджен Путс і Крістен Стюарт / © Associated Press

Акторка зібрала волосся у високу зачіску, зробила легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи нюдовою помадою. У неї на шиї був чокер з каміння, а на пальці — кілька каблучок, одну з них фотографи зазнімкували крупним планом, вочевидь, прийнявши її за обручку.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Нагадаємо, у квітні 2025 року стало відомо, що Крістен Стюарт зіграла весілля зі сценаристкою Ділан Меєр у вузькому колі друзів у Лос-Аджелесі.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

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