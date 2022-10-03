У твідовому жакеті і мініспідниці: Пенелопа Крус в ансамблі від Chanel з'явилася на фотоколі у Мадриді

48-річна акторка продемонструвала чудове почуття стилю у жіночному образі від французького бренду.

Пенелопа Крус відвідала фотокол стрічки "En Los Margenes", який відбувся у готелі Hyatt Regency Hesperia у Мадриді.

Оскільки акторка є абасадоркою Модного дому Chanel, то для заходу вона обрала образ від цього бренду.

На Пенелопі був білий топ і твідова мініспідниця, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги, із золотисто-чорним ремінцем. Зверху вона одягла класичний білий твідовий жакет із чорною облямівкою і без коміра.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Вбрання зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся Крус гарно уклала, зробила вечірній макіяж, прикрасила вуха сережками-кільцями, а руку - широким золотисто-чорним браслетом.

На плечі у неї висіла біла сумочка Chanel. Білий манікюр і червоний педикюр завершили ніжний лук Пенелопи.

Нагадаємо, минулого разу акторка підкреслила стрункі ноги рожевим костюмом із колекції Chanel Resort 2023.

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