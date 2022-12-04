У тюрбані і блакитній сукні з камінням: ефектний образ учасниці шоу "Холостяк-12"

Аліна Єршова продемонструвала на церемонії троянд гарний аутфіт.
В ефірі показали шостий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Знімання шостого тижня відбувалися у Дубаї, тож на церемонії троянд дівчата з'явилися в образах східних красунь.
23-річна фінансова аналітикиня – Аліна Єршова – постала перед холостяком в ефектному аутфіті, який вона показала на своїй сторінці в Instagram.
На дівчині була блакитна обтисла сукня, розшита камінням, із прозорою зоною декольте, а також тюрбан срібного кольору.
Шию Аліна прикрасила гарним чокером-кольє з камінням, вуха – сережками-пусетами, а руки - браслетом і каблучкою. На обличчі у неї був насичений макіяж із акцентом на очах.
Нагадаємо, головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський у шостому випуску скасував церемонію троянд через анонімні аудіовідгуки учасниць одна про одну. Чоловік захотів обдумати все почуте про дівчат і вирішити, з ким він попрощається у наступному випуску.
Читайте також:
- В образі східної красуні: учасниця "Холостяка-12" з'явилася на церемонії троянд у сукні з пікантним декольте
- У кроптопі із відвертим декольте: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонструвала гарний образ
- Позувала на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у чорному бікіні похизувалася пласким животом і стрункими ногами