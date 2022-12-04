У тюрбані і блакитній сукні з камінням: ефектний образ учасниці шоу "Холостяк-12"

В ефірі показали шостий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Знімання шостого тижня відбувалися у Дубаї, тож на церемонії троянд дівчата з'явилися в образах східних красунь.

23-річна фінансова аналітикиня – Аліна Єршова – постала перед холостяком в ефектному аутфіті, який вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Аліна з "Холостяка"/Instagram

На дівчині була блакитна обтисла сукня, розшита камінням, із прозорою зоною декольте, а також тюрбан срібного кольору.

Аліна з "Холостяка"/Instagram

Шию Аліна прикрасила гарним чокером-кольє з камінням, вуха – сережками-пусетами, а руки - браслетом і каблучкою. На обличчі у неї був насичений макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський у шостому випуску скасував церемонію троянд через анонімні аудіовідгуки учасниць одна про одну. Чоловік захотів обдумати все почуте про дівчат і вирішити, з ким він попрощається у наступному випуску.

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